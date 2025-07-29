民團提廢憲訴法修法公投 拚7/31起連署半年逾29萬份

民團提廢憲訴法修法公投，拚31日起連署半年逾29萬份。示意圖。（資料照）

2025/07/29 20:19

〔中央社〕人民作主志工團提出公投，訴求廢止立法院三讀通過的憲法法庭法官人數限制。根據中選會函文，提案人數已達標，志工團將於31日領取電子連署系統認證碼，並即刻展開電子連署，依規定6個月內連署人數應達29萬2228人以上。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

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由人民作主志工團發起、領銜人趙偉程提出的公投主文為，「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項（按指：憲法法庭判決時）參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』之規定，應予廢止？」

根據中選會發函給趙偉程的函文指出，此案全國性公民投票案，經戶政機關查對符合規定的提案人數共2206人，已達公民投票法規定應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數萬分之一、即1955人以上。

函文說明，公投法規定，公民投票提案經審核完成符合規定者，主管機關應通知領銜人於10天內向主管機關領取連署人名冊格式或電子連署系統認證碼，徵求連署。

函文表示，公投法規定，連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%以上，因此連署人數應達29萬3228人以上。且領銜人自領取連署人名冊格式或電子連署系統認證碼的次日起6個月內，應將連署人名冊正本、影本各1份或電磁紀錄，向中選會一次提出。

人民作主志工團今天表示，他們提出「廢止憲法訴訟法第30條第2項荒謬門檻」的公投案，經提案、聽證、補正、認定合規及查對提案人名冊等程序，終於即將進入連署階段。他們將在7月31日上午10時前往中選會領取公投案的電子連署系統認證碼，並即刻展開電子連署，依規定於6個月內、即2026年1月31日前，連署人數應達29萬2228人以上。

志工團呼籲，請台灣18歲以上的公民儘早加入連署，向通過這個荒謬大法官評議門檻的立法院表達不滿，更讓現任大法官知道全體民眾需要憲法法庭的運行不墜，且能持續維護憲法、守護人權。

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