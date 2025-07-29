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    貝里斯商機考察團會晤林佳龍 將赴友邦拓展商機

    外交部長林佳龍與「貝里斯智慧漁業商機考察團」成員合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍與「貝里斯智慧漁業商機考察團」成員合影。（外交部提供）

    2025/07/29 20:06

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（29）日午宴「貝里斯智慧漁業商機考察團」成員。外交部指出，考察團近日將前往我國友邦貝里斯訪問；考察團成員也表示，樂願前往友邦考察並拓展海外商機，促進台貝兩國互惠雙贏。

    林佳龍表示，為實現總統賴清德提出的「價值外交」理念與「經濟日不落國」願景，外交部擬定「榮邦計畫」積極推動經貿外交與智慧農業，引薦我商赴友邦採購及投資，並以我國優勢智慧解決方案協助友邦產業轉型，除有助增進雙邊經貿關係並深化邦誼外，也能讓我國人享受到更多我國友邦所生產的農、漁、牧優質產品，成效廣獲肯定。

    考察團成員則表示，肯定我政府致力推動多項貿易便捷方案，例如台貝政府先前所簽署的「經濟合作協定」（ECA）提供雙邊關稅優惠，有利於貝國農漁產品輸台，同時也讚揚外交部持續深化台貝經貿交流與相互投資，業者樂願前往友邦考察並拓展海外商機，促進台貝兩國互惠雙贏。

    外交部指出，訪團由「中美洲經貿辦事處」（CATO）籌組，並將於近日前往我國友邦貝里斯訪問，林佳龍與訪團成員就增進台貝經貿互動、學術交流及開拓商機等議題充分交換意見，尋求公私協力的密切合作關係。

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