苗栗頭屋人口跌破萬人！下屆鄉代少4席 選區劃分引爭議

苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席減少至7席，縣選委會依公職人員選舉罷免法規定，開會通過維持原選區劃分，引發部分鄉代不滿。（資料照）

2025/07/29 19:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席減少至7席，縣選委會依公職人員選舉罷免法規定，開會通過維持原選區劃分，引發部分鄉代不滿，今到縣府向縣長鍾東錦陳情，鍾表示，他擔任縣選委會主任委員，不便干涉，但也希望儘量公平，只能等候中選會回覆，縣選委會才能再訂更妥適的處理。不過，縣選委會於晚間6點45分轉中選會聲明，經查依法此案主責權責機關為苗栗縣選委會，與中選會權責無涉，謹特予澄清。

縣選委7月23日討論頭屋鄉代選區劃分案，8名委員出席，5票通過鄉公所所提第一案，維持原選區，頭屋、獅潭、北坑村第一選區從應選6席、其中1名婦女保障名額，調整為3席；象山村第三選區從2席減為1席；曲洞、飛鳳村第二選區，明德村第四選區，鳴鳳村第五選區，均維持1席。

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頭屋鄉代楊謝國、江貴熙及前鄉長徐月蘭等人不滿縣選委會決議，由縣議員許櫻萍等人陪同今天上午先到縣選委會表達訴求與抗議，再轉往縣府陳情。他們說，維持原選區案的各選區代表席次、人口比例相差懸殊，且第一選區應選3席，也沒有婦女保障名額，他們不排除下一波行動，抗議縣選委會不公不義。

頭屋鄉長徐鑫榮則表示，公職人員選舉罷免法規定，選區劃分應斟酌行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及應選出名額，經公所課室與鄉代會主席、副主席討論後，提案建議縣選會維持原選區，過程透明。

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