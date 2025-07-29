縣長選戰提前開打！卓榮泰雲林勘災 張麗善、劉建國為治水爆爭執

雲林縣長張麗善（前排左）與民進黨立委劉建國（右）2人，因為治水進度爆發爭執。（記者黃淑莉攝）

2025/07/29 19:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕行政院長卓榮泰（29日）到雲林縣水林鄉勘災，民進黨籍立委劉建國致詞時質疑治水進度太慢，去年凱米颱風到今年很多沒有解決，雲林縣長張麗善聽到怒指，劉建國在立法院最久為什麼不檢討沒有幫地方爭取經費，現場氣氛一度尷尬。

劉建國聽完雲林縣府水利處長許宏博及雲林縣長張麗善提出治水現況及建議後指出，水利署很用心治水，台灣治水政策從陳水扁總統8年投入800億（實際超過1100億元），到馬英九總統6年600億，再到蔡英文總統的前瞻水與環境計畫，歷經3任總統接力，現在到第4任總統，治水不應該再發生這些問題，包括水林出海口只需2台抽水機就能有效排水，治水到現在還沒有處理，另新街大排滯洪池工程雖涉及土地徵收進度較慢，但為什麼仍上游積水無法順利流向下游，導致下游抽水站「抽無水」，這都是非常大的問題。

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劉建國說，極端氣候大家都知道治水，淹水範圍要縮小，水要退的速度要快，有很多要很快到位，經費都不是很大筆，雖要經過審查及核定，但有很多項要儘早解決，希望中央與地方能坐下來好好談，否則去年凱米颱風發生，今年一樣又發生。

劉建國進一步說，拜託院長，去年也淹水，今年也淹水，治水腳步要加快，中央大力支持地方，讓地方快速建設完成，如果明年還是做不好，那就要究責，到底問題出在哪裡。

劉建國講完，一旁的張麗善不滿說，「這裡面做最久的就是劉建國，為什麼到現在都沒辦法治理，這不檢討」。

事後張麗善受訪表示，劉建國中央關係比較好，應該要跟地方站在一起爭取經費來挹注地方，好好做，但卻在檢討「我」（縣府），大家都知道沿海會淹水，但就是經費沒到位，所以她才說，這裡做最久是他，不要來檢討縣府。

張嘉郡在一旁也補充說，要一起治水，不要政治口水。對此，劉建國指出，他的意思是中央與地方都很用心要把治水做好，但很多緩不濟急要加快速度，當有經費、計畫核定地方要趕快發包施工，沒有核定不能勉強，但從去年凱米風災到今年解決並沒有很多，他強調的是中央與地方要合作。

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