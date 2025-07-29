接見史瓦帝尼雙部長訪團 林佳龍：彰顯台史深厚堅定邦誼

外交部長林佳龍會晤史瓦帝尼王國公共服務部長馬瑟寇及教育暨訓練部長蘇馬洛訪團一行。（外交部提供）

2025/07/29 19:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍於今（29）日上午接見友邦史瓦帝尼公共服務部長馬瑟寇（Mabulala Maseko）及教育暨訓練部長蘇馬洛（Owen Sabelo Nxumalo）訪問團。林佳龍表示，雙部長訪團來台，除了彰顯兩國緊密交流互動外，更充分展現台史深厚且堅定的邦誼。

林佳龍表示，歡迎史國雙部長訪團一行訪台，除彰顯兩國緊密交流互動外，更充分展現台史深厚且堅定的邦誼，他今年4月下旬以總統特使身分訪問史瓦帝尼王國並參加恩史瓦帝三世國王（H.M. King Mswati III）壽誕慶典，我國在「總合外交」的「榮邦計畫」架構下，在當地積極推動多項包括經貿、職訓等計畫，也期待透過各項協助史國發展的計畫，增進兩國人民福祉，促進互利共榮。

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馬瑟寇及蘇馬洛則感謝我國政府的盛情接待，並表示此次訪問藉由拜會教育部、銓敘部及公務人力發展學院等政府機關，有助瞭解我國人才培育政策及政府機關實際運作情形。

兩位部長皆強調，台灣是史瓦帝尼重要的夥伴，雙方共享相同的價值與理念，期待未來拓展更多合作領域，進一步實現互惠共榮。

外交部次長吳志中也於同日午間設宴歡迎訪團一行，包括教育部主任秘書林伯樵、行政院人事行政總處主任秘書周威廷與亞西及非洲司司長顏嘉良等人也出席當日餐會，與訪團一行交換意見。

外交部表示，史瓦帝尼是我國在非洲的重要友邦，外交部將續與史國政府密切合作，推動各項榮邦計畫，持續深化並鞏固台史兩國堅若磐石的邦誼，並展現台灣對國際社會的具體貢獻，以及協助友邦發展、共享成果與共榮台史的目標。

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