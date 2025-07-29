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    站出來「接住」罷團！沈伯洋今啟動「罷免後行動座談」

    首波726大罷免落幕，24國民黨立委罷免案皆以失敗告終，令持續努力連署、宣講、掃街的罷團志工們感到失落。（資料照）

    首波726大罷免落幕，24國民黨立委罷免案皆以失敗告終，令持續努力連署、宣講、掃街的罷團志工們感到失落。（資料照）

    2025/07/29 18:58

    〔記者林哲遠／台北報導〕首波726大罷免落幕，24名國民黨立委罷免案皆以失敗告終，令持續努力連署、宣講、掃街的罷團志工們感到失落。為了「接住」在罷免過程中積極投入的台灣公民，民進黨立委沈伯洋今日起舉辦一系列「罷免後行動座談」，包含今晚首場北北基場、明日台中場及8月1日的桃園場，希望給予罷團志工們心理諮商、法律協助及提供罷團未來計畫的支援。

    就座談會流程部分，沈伯洋接受本報訪問時透露，首先，他會與先針對心理層面的調適，來跟罷團志工們大家聊聊，並他也會與民進黨立委陳培瑜一同提供心理諮商的資源；再者，則是提供法律協助，有不少罷團在本次罷免過程中被告，他們在先前已提供法律資源，會再次盤點是否有遺漏、尚未獲得協助的朋友。

    沈伯洋續指，一些結束罷免的團體會想去協助823罷免，會和他們討論如何支援。中短期內會和他們談年底前藍白可能會通過哪些法案、罷團志工們若有在思考成立組織協會、民防、投入里長選舉或是地方創生等可能性，他都可以給予相應資源或幫忙。

    沈強調，活動結束前，會搜集大家未來想做的行動、有哪些該檢討的問題等，他會再彙整罷團朋友們的意見後來思考哪些是能夠來做的，並視罷團需求舉辦後續的培力營。

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