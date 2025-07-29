投縣長許淑華宣導罷免與核三重啟都投不同意 惹怒「小草」挨轟

針對823罷免案將與與核三重啟公投一起投票，南投縣長許淑華表示要宣導2張都投不同意，引發民眾黨支持者強烈不滿。（記者張協昇攝）

2025/07/29 19:29

〔記者張協昇／南投報導〕大罷免行動第二波投票將於8月23日登場，當天除了南投縣馬文君、游顥共7名藍委罷免案，由民眾黨團提案的核三廠重啟案公投也同日一起投票，南投縣長許淑華昨（28日）受訪時表示，由於2張選票一起領，擔心長輩等民眾搞不太清楚，為了保住立委席次，將宣導2張都投不同意。此話一出引起民眾黨支持者不滿，紛紛到許淑華臉書留言怒轟「核三延役公投難道不重要嗎？」、「國民黨過河拆橋速度有夠快」、「823你們黨就自己努力吧，慢走不送」。

縣府則發表聲明表示，縣長一直是支持核能，絕對贊成核三延役；至於823投票日，由於罷免投票和核三延役公投同時舉行，南投二位立委團隊會做識別文宣，提醒長輩分辨選票，怎麼來投票。

請繼續往下閱讀...

據了解，許淑華昨接受媒體訪問，被問及8月23日第二波罷免案投票，將與核三廠重啟案公投一起投票，會有什麼影響時表示，由於南投縣老年人口多，823罷免與公投同時進行，罷免要宣導投不同意票，公投若宣導投同意票，許多長輩可能混淆，執行上有困難，且過去曾經公投的案件，中央政府究竟會不會照著投票結果實行也不確定。

許淑華強調，因為這次投票，已有許多長輩在詢問到底是要投同意或不同意，因此與立委討論過，若大家沒有意見的話，為了保住立委席次，會宣導2張都投不同意。

此話一出，引起民眾黨支持者不滿，「小草」們紛紛到許淑華臉書留言，批評許淑華不厚道，指「核三延役公投難道不重要嗎？」、「當什麼縣長，選前兄弟選後不理？」、「怕有人投錯更要好好努力宣導吧？不是你講的那樣便宜行事」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法