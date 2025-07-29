為保藍委許淑華籲823公投、罷免都投不同意 小草灌爆轟：過河拆橋！

南投縣長許淑華。（資料照）

2025/07/29 21:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免首波投票，在藍白合作動員下取得完勝，第二波投票也看似勝券在握。不過823當天還有民眾黨主席黃國昌主導的核三延役公投，南投縣長許淑華近日受訪時坦言，擔憂屆時民眾可能會混淆，在「同意」核三延役的同時也「同意」罷免立委，因此她透露黨內將宣傳「都投不同意」。此話一出，馬上讓民眾黨支持者炸鍋，小草們灌爆許淑華臉書，痛罵藍營「過河拆橋」！

第二波進入三階的7件國民黨立委（新北羅明才、新竹林思銘、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投馬文君、游顥）罷免案，將於8月23日與核三延役公投一起舉行投票。許淑華昨天（28日）受訪時坦言，擔憂罷免案與核三公投2張選票一起領，民眾尤其是長輩可能會混淆，很多人都在問到底要投同意還是不同意，增加宣傳上的困擾。許淑華透露，就藍營立場來看，核三公投是民眾黨聯合國民黨所推動，就算過關，政府會不會照做要打上問號，為了保住藍委，乾脆就宣導「都投不同意」。

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許淑華的發言曝光後，馬上讓白營群組炸鍋，小草灌爆許淑華臉書，「請問縣長什麽叫都投不同意？」、「麻煩請縣長好好解釋一下，核三延役公投難道不重要嗎？為什麼說都要投不同意？南投沒跳電問題嗎？」、「你要保你家立委是你家的事，比起罷免，核三議題更重要！823喔，你們黨就自己努力吧，慢走不送」、「國民黨從不讓人失望，這過河拆橋速度有夠快」、「連這都處理不好，當什麼縣長，選前兄弟選後不理？」、「有夠自私的」、「國民黨為了護自家立委可以這樣玩喔，既然你們忘恩負義，那就兩票都投同意」、「按照你的邏輯，白營是不是可以說，怕搞不清楚的話乾脆兩張都投同意囉」。

小草灌爆許淑華臉書。（圖翻攝自許淑華臉書）

小草灌爆許淑華臉書。（圖翻攝自許淑華臉書）

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