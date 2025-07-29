綠遭控政治介入司法 賴瑞隆：無證據隨意指控非常不當

民進黨中評會主委、立委賴瑞隆。（資料照）

2025/07/29 18:47

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨考紀會前主委、知名律師葉慶元今指控，很多司法界的同學說，民進黨把一些黨性堅強、色彩鮮明的法官調到二審並調升為審判長，希望影響司法判決；且長期以來只要偵辦藍營人士的檢察官就能高升。對此，民進黨中評會主委、立委賴瑞隆痛批，在沒有任何證據下隨意指控所謂政治介入司法，這是對司法很嚴厲的污辱，依照自己的想像去揣測、攻擊司法，這是非常不恰當的。

賴瑞隆表示，身為國民黨考紀會前主委，應具有一定的代表性和公信力，卻在沒有任何證據的狀況下，隨意指控所謂的政治介入司法或司法的升遷，這是非常嚴厲的指控，也是對司法很嚴重的污辱。國民黨不要因為過了726大罷免這一關，又開始不斷膨脹，甚至於忘了當時為什麼這麼多人推動罷免。

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賴瑞隆指出，若有任何確切的證據，請提出來，如果沒有，只是自己揣測，依照自己的想像去攻擊司法、傷害司法的公信力，這是非常不當、且是羞辱、傷害司法的言論，用這樣的說法去羞辱、攻擊所有的司法官，是非常不恰當且得意忘形的，呼籲講出這樣言論的藍營人士應出來公開道歉。

賴瑞隆說，不要忘了，在過去這一段時間以來，在野黨如何違法包圍地檢署、地方法院，甚至於連台北市長蔣萬安都帶頭違法，越過界線施壓司法。針對藍營偽造罷免連署書的相關司法案件，至今也未正式對外道歉，身為國民黨考紀會前主委，難道不該出面講一句公道話？為了這個黨拒絕認錯的行為說明和道歉？

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