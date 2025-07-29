獨家》柯文哲獻金賸餘快沒了 未來應沒入款項恐成呆帳

監察院今天公告113年總統、副總統擬參選人收支結算表及第1次賸餘結算表，其中柯文哲、吳欣盈因違反「政治獻金法」應沒入5579萬餘元、裁處374萬元罰鍰，未來可能出現追討爭議。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/29 19:12

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（29）日公告113年總統、副總統擬參選人收支結算表及第1次賸餘結算表，自去（2024）年2月13日起至年底，柯文哲、吳欣盈獻金仍有支出3500餘萬元，其中包括捐贈民眾黨及眾望基金會，帳面上仍有賸餘2800餘萬元。然而今年3月監察院公布查核結果，認定柯違反「政治獻金法」，應沒入5579萬餘元、裁處374萬元罰鍰，目前柯對該處分提起訴訟中，也尚未至監院「補更正」申報。以去年燒3500萬元計算，未來2800萬若見底，應沒入款項未來該如何追討，實難想像。

據監院公布資料，柯文哲、吳欣盈政治獻金合計4億697萬4802元，截至去年2月12日「首次申報」資料，帳面剩餘6034萬2849元。

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然而，據柯文哲 「第1次賸餘」結算收支表，其專戶自去年2月13日至12月31日持續有支出，包括參加公職人員選舉使用支出3237萬3944元、捐贈台灣民眾黨71萬5519元，且捐贈200萬元給原由李文宗擔任董事長的「眾望基金會」。

監察院今（2025）年3月19日公告柯文哲違反「獻金法」，其收支狀況有4大類違法情形，包括故意申報不實收支金額達6530萬餘元，因此裁罰柯文哲新台幣374萬元罰鍰，並應沒入5579萬3888元。

監察院今天回應本報提問時表示，針對柯文哲「首次申報」查核，除裁罰外有請他針對申報內容進行補更正，期限近日將至，因此已請去函催請當事人申報。首次申報結餘若有變動，也將影響到「第1次賸餘」結算表。

至於監院裁定應沒入5579萬3888元，監察院說，柯文哲針對此裁處仍進行訴訟中，也已提供查核報告書供配合剔除、增加，不過目前尚未收到補更正內容。原裁定5千多萬沒入金額原本就包含「已支出」部分，屆時視判決結果才知是否需追討。

據了解，柯文哲目前仍在土城看守所續押中，他曾指定立委黃珊珊擔任處理獻金案的代理人。截至去年底柯獻金「帳面上」仍剩2800多萬元，目前8個月過去，是否仍有賸餘、未來如何追討應沒入款項？仍待司法釐清。

對此，監察院向記者說，並不知曉民眾黨如何安排，但仍須盡其義務（指補正獻金申報）。

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