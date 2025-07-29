花蓮議員胡仁順提案普發5萬 縣府：財源未定

花蓮民進黨議員胡仁順。（記者花孟璟攝）

2025/07/29 18:42

〔中央社〕花蓮民進黨籍議員胡仁順今天表示，縣府去年超徵新台幣1億3000萬元，加上161億元預算，但縣府執行效率差，應普發縣民每人5萬多元。花蓮縣政府今天澄清，目前財源未定，無法評論。

網友翻出花蓮縣議會2月臨時會胡仁順提案，財劃法修正案通過後，花蓮將分得161億元預算，創史上最高，加上過去縣府執行率不加，顯見難以消化高額預算，應普發縣民5萬元現金。提案獲議員鄭寶秀、林源富連署，決議通過。

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胡仁順今天也透過臉書貼文表示，花蓮縣府去年超徵1億3000多萬元，但預算執行效率差，竟有12年前的案子還沒有執行，且審計報告指出，部分機關業務計劃實現率連年欠佳，資本支出保留比率逾4成。

胡仁順表示，有錢做不了、有錢花不掉，不會花就不要硬拿，中央給的161億元加上超徵1億3594萬元，要求花蓮縣政府還稅於民、普發縣民每人5萬1698元。

對於這項議員提案普發5萬元，花蓮縣府3月以公文回覆，財政收支劃分法部分條文修正案，縣府尚未獲中央機關行文通知分配數額，對於議會決議普發縣民5萬元現金，縣府沒有具體財源可供辦理相關收支評估及規劃。

花蓮縣府今天再度回應澄清，目前中央尚未就新版財劃法與地方政府開會，財源未定，且任何支出計劃，有優先順序，且需經府會預算程序及法源依據，所以尚無法評論，一切施政以民眾福祉考量。

國民黨花蓮縣議會黨團發布聲明，提案內容欠缺財務可行性評估， 普發5萬元給縣民，預估所需金額將超過65億元，將佔據縣府全年可支用預算的重大比例，恐排擠其他關鍵公共建設、社福支出，並非負責任的治理作為。 恐淪為政治標語式的「撒幣喊價」。

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