林德福罷免案同意、不同意票數倒置 原因找到了

新北市永和區某投票所將立委林德福的同意與不同意罷免票數倒置誤植。（摘自臉書）

2025/07/29 18:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第9選區國民黨籍立委林德福在627大罷免以不同意票數超過同意票數安全過關，但事後發現，其中光復里的投票數，被倒置誤植登錄為504票同意罷免票大過不同意票308票，正確應為504票不同意罷免票大過同意票308票，原因出於投票所工作人員因壓力太、且太疲累而造成，事後已向林德福致歉，並透過區公所函文新北市選委會，再轉中央選委會更正。

林德福長期在永和區服務，歷任台北縣時期永和市民代表、永和市長及7連任立委，行政資歷和服務績效在永和受到基層肯定，這次遇到大罷免，原本地方人士評估，加上永和為藍營鐵票區，罷團應該連罷免二階都無法達標，沒想到罷團竟然突破二階進入三階罷免投票，出乎各界意料，讓林德福也不由得回防選區，重新固樁、避免大意失荊州。

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在林德福與藍營積極宣導反罷免下，林德福在726順利過關，不僅同意罷免票數沒有超過25%，不同意票數也大於同意票數，且所有投票所都是不同意票大於同意票，沒想到傳給選委會的資料，竟有光復里位於某國小的投票所出現同意票大於不同意票的狀況，令林德福及支持者很在意，連當地里長都跳腳。

經查明，原來是該國小的兼任選務工作人員，在完成計票工作後，因為罷免選務工作的壓力和連日勞累，導致一時不察，將同意與不同票的票數倒置誤植，事後發現，校方和當事人對林德福表示很歉疚，區公所也連忙將正確票數函文新北選委會，再報請中央選委會更正。

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