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    柯案檢察官更上層樓！黃國昌開酸 林智群曝晉升關卡

    民眾黨立委黃國昌。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委黃國昌。（記者塗建榮攝）

    2025/07/29 19:15

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法務部昨（28日）公布新任一審主任檢察官的24人名單，當中包括偵辦柯文哲案的唐仲慶、林俊言，讓民眾黨立委黃國昌開酸，「跟黨走，日子便會更紅火」。律師林智群則解釋調升主任檢察官的要素，並直言，「跟著黃國昌走，就算是貪污，他也會幫你喊冤。」

    林智群今（29日）於臉書粉專表示，「黃國昌這種政治語言，才是破壞人民對司法的信任。」還提到，「檢察官要升主任檢察官，要過好幾關。」

    林智群強調，調升主任檢察官的第1關，就是各地檢署檢察官以「匿名票選」⽅式，選出所屬地檢署當年度主任檢察官的推薦⼈選，「你如果工作表現不好，連同行也會瞧不起你，根本不會被選出來。」林智群重申，「像林俊言檢察官，這次拿到75票，表示有75個檢察官認同他的工作表現，這是哪個長官或賴清德可以控制的嗎？」

    「這次有幾個辦京華城案、國民黨偽造文書案的檢察官升主任檢察官，他們就是工作表現獲得同事認同，才會出線的，跟上意有什麼關係？」林智群認為，「黃國昌每次都用政治語言攻擊司法官，抓貪污犯的好檢察官，不升他，要升誰？難道要升包庇犯罪的檢察官嗎？」更在貼文留言區補充，「跟著黃國昌走，就算是貪污，他也會幫你喊冤。不過前提是你對他有用處。」

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