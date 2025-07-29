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    槓上黨內大老！林濁水批他「極端疑神疑鬼」 沈伯洋：前輩不用求證？

    沈伯洋槓上林濁水。（資料照）

    沈伯洋槓上林濁水。（資料照）

    2025/07/29 17:59

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票以挺罷方完敗收場，台派士氣遭受重創，綠營內部也掀起檢討聲浪。民進黨大老、前立委林濁水今天（29日）跳出來點名綠委沈伯洋，批評他「極端疑神疑鬼」，是導致少數罷團志工誇張行為的來源，釣出沈伯洋本人回擊！

    面對大罷免大失敗，林濁水726當天發文向罷團志工們致敬，直言這場行動已為台灣民主史留下令人難忘的一頁，至於民進黨，他則忠告深切反省，重拾民主初心，此外再無出路。昨天（28日）他又PO文點名綠營立院黨團總召柯建銘，直指老柯的「全罷戰略」愚蠢，什麼都想要，導致大罷免以零罷收場。

    今天林濁水再於臉書點名沈伯洋：「沈伯洋超努力，很有貢獻？麻煩是，他的極端疑神疑鬼和柯建銘如出一轍，是少數卻備受矚目的一些罷團志工誇張行為的共同來源。」

    不料該貼文曝光後，馬上釣出沈伯洋本人在留言區回應：「前輩，我覺得講話要有根據。就給我一個例子就好，一個就好，請問是哪一件事情我『極端疑神疑鬼』？然後那些說我是美國間諜和CIA的，叫做有事實根據嗎？整天把我沒有講過的話，塞到我嘴裡，然後說我疑神疑鬼？前輩都不用求證了嗎？」

    沈伯洋槓上林濁水，希望求一個事實根據。（圖翻攝自林濁水臉書）

    沈伯洋槓上林濁水，希望求一個事實根據。（圖翻攝自林濁水臉書）

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