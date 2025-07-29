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    大罷免後 府院以災後復原與關稅談判雙線推進

    總統賴清德，前往視察中央災害應變中心，並聽取南部縣市首長災情簡報（記者田裕華攝）

    總統賴清德，前往視察中央災害應變中心，並聽取南部縣市首長災情簡報（記者田裕華攝）

    2025/07/29 17:48

    〔記者蘇永耀／台北報導〕首波大罷免投票結束，外界檢討聲浪仍不斷，連賴清德總統是否出訪過境美國一事，也被放大檢視。據指出，府院第一時間除積極重整腳步，並設定對內全力應對中南部豪雨帶來的災情，賴總統於大罷免後的第一個公開行程即前往中央災害應變中心；另外，對外對美關稅談判仍持續磋商，雙軸線雙管齊下、分進合擊，執政團隊盼以實際行動及穩健成果具體團結國人、穩定社會。

    黨政人士並指出，大罷免失利，各界批評指教聲音紛沓，惟聲音愈紛亂、民心愈激昂之時，就愈容易形成訊息真空，導致境外勢力或錯假訊息趁虛而入。面對變局與挑戰，府院更要沉著應對。

    對內，面對中南部豪大雨造成災情，行政院長卓榮泰昨除責請行政院秘書長龔明鑫、顧問李孟諺南下坐鎮，瞭解嘉南等地災情、即時掌握整備狀況；另請行政院政委陳金德帶領相關部會前往南部地區各重災區視察，隨時回報地方政府與災民需求，兩支線分頭進行，以提供最即時必要支援。此外，卓榮泰今一早前往台南、嘉義、雲林等七處災區視察，賴總統傍晚也前往中央災害應變中心，分別與台南、嘉義、高雄、屏東等四縣市首長視訊，即時掌握災情。

    對此，黨政人士指出，從丹娜絲颱風到豪大雨水災，總統心繫中南部災情與災後復原重建狀況，從拉高層級設立前進指揮所、擴充人力指示國軍全力配合、暫緩自來水公司換管線停水計畫確保不斷水等三原則，以「找得到人、幫得上忙、有水可用」為優先準則，府院嚴陣以待。

    對外，由行政院副院長鄭麗君率隊的談判小組，上週飛往美國華府進行第四輪實體磋商，至今仍就台美關稅談判持續談判協商，以秉持守護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心任務，力守到最後一刻，要為台灣爭取最合理稅率。

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