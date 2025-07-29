砸138萬元做吉祥物卻未註冊 網酸竹市府：怎不還稅於民

新竹市府動支救命錢（第二預備金）138萬元做喜鵲皮卡等3隻吉祥物，卻被發現還未完成商標註冊，網酸：這麼會花錢怎不還稅於民？（擷取自市議員曾資程臉書）

2025/07/29 17:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程今天指出，市府動支救命錢（即第二預備金）138萬元做吉祥物推廣。結果依經濟部智慧財產局商標檢索系統查詢，包括喜鵲皮卡等3隻吉祥物均尚未完成商標註冊，市府花錢成立的「特派員喜鵲皮卡」臉書粉專也因僅138名追縱者，將關閉粉絲頁。貼文一出，很多網友留言稱市府這麼會花錢，怎不還稅於民？更有網友指市府還債還了68億，卻不普發現金給市民，是窮市民苦市民。

對此，市府表示，吉祥物皮卡今年6月完成商標註冊，其餘2隻吉祥物「風寶」與「種子小夥伴」依經濟部智慧財產局要求補件中，後續會持續辦理註冊。另原「特派員喜鵲皮卡」粉專去（113年）年底整併到城市行銷處官方粉絲專頁，更名為「跟風玩新竹」，進行城市活動、旅遊行銷與節慶資訊，將持續強化社群經營與互動內容。

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曾資程發文指出，竹市113年審計室決算報告提到市府成立的「特派員喜鵲皮卡」臉書粉專僅138名追蹤者，佔竹市18歲以上人口數之0.04％，截至114年4月底止，該粉絲專頁累計發布57則貼文，其中114年2至4月貼文發布數0則。因社群經營成效欠佳，且該粉絲專頁未能即時搭配市舉辦活動，市府已關閉該粉專。

網友也紛紛留言稱，用市府救命錢做沒有用的宣傳實在浪費錢，「市府這麼會花錢 怎不還稅於民」？「市府錢拿去還債，為何不普發現金給市民」、「市府窮市民苦市民卻花138萬做個沒功能的吉祥物」。

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