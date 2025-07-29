打破同溫層！南投罷團「變陣」改強攻民生痛點搶票

南投罷免國民黨立委游顥、馬文君將在8月23日投票，在地罷免團體除了持續路掃宣傳，也將調整論述，強攻國民黨在南投長期執政，卻無法改善的民生議題痛點。（「去游除垢」罷團提供）

2025/07/29 17:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕726首波大罷免落幕，南投罷免國民黨立委游顥、馬文君將在8月23日投票，罷團在重整腳步後繼續路掃宣傳，罷免游顥的「去游除垢」罷團，針對罷免論述也「變陣」調整，除了繼續質疑游顥親中立場，也將強攻南投交通、就醫不便等議題，針對民生痛點展開反擊，盼打破罷免「同溫層」，感動中間選民、爭取更多認同。

罷團表示，游顥親中立場備受抨擊，尤其在「中配6改4」法案，更是該案提案人與連署人，由於游顥在國會無所作為，背離南投人民期待，更涉及爭議提案，未來罷免宣傳論述，仍會針對游顥未能展現保衛台灣主體的立場進行攻防。

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此外，為聚焦南投罷免的在地性，罷免主軸也會調整成主打民生議題，例如南投幅員廣大，但大眾運輸交通仍不夠便利，以及醫療資源不足，民眾外出就醫都得大老遠花錢坐車看醫生，國民黨在南投長期執政，卻都無法解決民生沉痾，盼透過與民眾切身相關的議題，在823的罷免投票爭取更多中間選民支持。

游顥團隊回應，游顥已與南投縣政府推動「幸福巴士」，除竹山、鹿谷、名間已上路，水里、集集、信義、南投市會陸續試營運開通，未來也會與醫院整合，讓搭乘的民眾就醫更方便，這都是擔任立委以來的努力，不容罷團抹滅。

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