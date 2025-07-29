有錢花不掉！ 議員胡仁順要求花蓮縣府「普發5萬」

花蓮民進黨議員胡仁順。（記者花孟璟攝）

2025/07/29 17:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年2月藍白以中央政府超徵稅收為由，在國會提案通過「普發1萬元」，花蓮縣議會民進黨、無黨籍議員氣不過，2月也提案「拿161億元普發縣民5萬元」通過。最近大罷免失敗「普發1萬」成箭靶，民進黨花蓮縣議員胡仁順2月提案通過的「花蓮縣普發5萬」政策也被網友翻出來，紛紛敲碗「花蓮真好，普發一萬之外還可以多拿5萬」！

對此縣府回應，目前中央尚未就新版財劃法與地方政府開會，因此財源未定，強調預算的支出計劃都有優先順序，需經府會預算程序及法源依據，強調施政以民眾福祉考量。

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民進黨議員胡仁順今天在臉書貼出他在2月份於縣議會臨時會提出的「普發5萬」提案。胡仁順強調，依審計部昨天剛公布的總決算審核報告，花蓮縣預算實現率連年欠佳，可見花蓮縣府的特色是「有錢做不了、有錢花不掉，不會用經費還硬拿」，既然議會都已經通過，請花蓮縣縣長徐榛蔚趕快響應傅崐萁總召政策，將中央給的161億元，加上超徵1億3594萬稅收，盡快還稅於民，盡速由縣府帶頭普發5萬元，一起照顧基層鄉親。

他表示，花蓮縣府效能之低落，比如去年地震花蓮縣府自己承認沒有能量協助馥邑京華大樓拆除工程，推給中央執行，此外，包括震後的旅遊振興補助雖然中央給錢，但縣府核發速度太慢「申請到拿到得等三個月以上」，他為縣府明年有無能力好好執行多出來的161億元感到憂慮。

胡仁順說，從審計部報告顯示，花蓮縣政府去年包括土地稅等稅收，共計超徵1億3594萬元，縣府府預算執行率差，竟有12年前的案子還沒執行完，還有部分機關業務計劃實現率連年欠佳，資本支出保留比率逾4成。他說，甚至縣府的農業、水利及道路改善、文化局及水產培育所、災害準備金等6項業務計畫，歲出預算實現率已連續2年未達到6成，經費支用很沒效能。

胡仁順貼出他今年二月就在議會提案、並通過的「普發五萬」，請縣長徐榛蔚速速帶頭、響應傅崐萁總召政策。（胡仁順提供）

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