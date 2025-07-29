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    藍白再度封殺大法官癱瘓憲法法庭 政院人士：人民釋憲案99％受牽連

    行政院已針對今年度中央政府總預算、「財政收支劃分法修正案」聲請釋憲，但藍白立委上週五再度封殺大法官人事案，憲法法庭目前無法運作，仍然持續癱瘓。（資料照）

    行政院已針對今年度中央政府總預算、「財政收支劃分法修正案」聲請釋憲，但藍白立委上週五再度封殺大法官人事案，憲法法庭目前無法運作，仍然持續癱瘓。（資料照）

    2025/07/29 17:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院已針對今年度中央政府總預算、「財政收支劃分法修正案」聲請釋憲，但藍白立委上週五再度封殺大法官人事案，憲法法庭目前無法運作，仍然持續癱瘓。政院人士今日強調，人民向憲法法庭聲請的案件高達總案件量的99%，都會因為憲法法庭的運作情形而受到牽連。

    關於憲法法庭無法運作情況下，行政院有無受到衝擊？政院人士表示，憲法法庭是否正常運作，將影響到國家司法體系以及憲法五權分立架構，尤其人民向憲法法庭聲請的案件高達總案件量的99%。

    政院人士指出，目前監察院及政院也都有向憲法法庭聲請釋憲，政院先前針對114年度總預算及「財劃法」聲請的2案件都還在憲法法庭繫屬中，權力分立以及人民基本權受侵害的相關案件，都會因為憲法法庭的運作情形而受到牽連。

    針對未來是否會依新修正的財劃法籌編明年度總預算？政院人士僅說，「明（115）年度中央政府總預算尚在編列中，依往例將在完成後於法定期限內送交立法院審查」。

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