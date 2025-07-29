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    澄清「獨裁給他看」被有心人刻意截取片段 許淑華批惡意操作

    台北市議員許淑華說，刻意截取她發言的片段，是非常惡意的操作。（取自許淑華臉書）

    台北市議員許淑華說，刻意截取她發言的片段，是非常惡意的操作。（取自許淑華臉書）

    2025/07/29 16:59

    〔記者何玉華／台北報導〕許淑華在726罷免投票日後，參加電視談話性節目錄製，談話被斷章取義指她要賴清德「就真的獨裁給他看！」今（29）天中午受訪澄清後，稍早進一步補充被截斷的下一句話為「我們並不是獨裁」，指有心人士故意只截取上半句，見縫插針、斷章取義，這是非常惡意的操作。

    許淑華在臉書發文指出，近日有心人士散佈新聞指控她「支持獨裁」，是斷章取義、扭曲她的原話。強調她27日在《驚爆新聞線》節目中發言的原文是「有心人士現在一直說賴清德是獨裁，那你就真的獨裁給他看？」「我們並不是獨裁！」她的原意就是在說明執政團隊不可能成為獨裁政體，有心人士卻故意截取上半句，進行惡意造謠。

    許淑華重申，她絕對不支持任何形式的獨裁統治，現在的執政團隊也絕非獨裁政體，台灣所有公民，也沒有人會認同「獨裁」制度。她在節目中的談話，有部分語意或斷句表達不夠清楚，以至於遭到有心人士見縫插針、斷章取義，這是非常惡意的操作。期盼所有台灣人，能夠不分黨派，重新團結，切勿再撕裂社會。

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