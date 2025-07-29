原民傳統領域調查劃設逾20年未果 監委申請自動調查

監委表示，傳統領域攸關原民文化傳承、經濟生計及自我發展，原民會有無延宕攸關原民基本權益，因此申請立案調查。（資料照）

2025/07/29 16:51

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院原住民族委員會（下稱原民會）辦理原住民族傳統領域之調查與劃設作業，自2002年起至今已逾20年，仍尚未全面完成正式公告劃設。監察委員浦忠成、賴鼎銘、蕭自佑今（29）日表示，傳統領域攸關原民文化傳承、經濟生計及自我發展，原民會有無延宕攸關原民基本權益，因此申請立案調查。

監委表示，據瞭解，原民會曾於2002年至2009年間完成原住民族傳統領域之學術型調查，並於2019年至2023年間推動「原住民族土地調查及劃設實施計畫」，惟其成果如何轉化為具法律效力之劃設依據，至今未見具體進展。

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監委認為，為瞭解原民會辦理原住民族傳統領域調查及劃設相關作為遭遇之難題及目前進度，並督促相關機關落實保障原住民族土地政策及權益，爰有進一步調查瞭解之必要。

監委說，原住民族傳統領域土地為「原住民族基本法」明文保障之原住民族土地類型，攸關原住民族文化傳承、經濟生計及自我發展，原民會有無延宕劃設，事涉原住民族基本權益與發展，因此申請立案調查。

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