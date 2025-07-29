抗中保台牌為何年輕人不買單？ 李正皓曝民進黨「原罪」！

李正皓疾呼民進黨檢討變革，放下執政心態，用在野黨的身姿去與公民對話。（資料照）

2025/07/29 16:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免以挺罷方潰敗收場，重創台派士氣，民進黨內部也掀起檢討聲浪。知名政論節目主持人李正皓今天（29日）一針見血點出綠營的「原罪」，直言此時此刻綠營有義務自我進化變革，而非等到被選民淘汰後，透過在野的挫折來改革。

針對大罷免大失敗，不少人認為抗中保台牌或許已經不得人心。對此，李正皓今天提起自己過去受邀到台灣勵志協會和美東巡迴演講的內容，解答部分台派的困惑，「首先，為什麼抗中保台牌年輕人不買單？這題可以自由置換成為何年輕人支持民眾黨、支持阿北？」

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「我的答案是，對於2000年之後出生的年輕人來說，活到今年25歲，人生中17年的執政黨叫民進黨，等到2028年總統大選時，這位年輕人28歲，民進黨執政佔他人生20年……民進黨才是他人生中長期執政的政黨，他在年輕時所遭到的所有不順，買不起房、找不到工作…等，在他主觀意識中該負責的政黨叫民進黨，這種情緒在政治術語中稱『執政包袱』。」

再來是長期執政對於民進黨造成什麼質變？李正皓表示，「視角轉換成一位在2000年大學畢業（22歲）加入民進黨的黨公職，現在他（她）47歲，他25年的黨公職人生可能從助理開始，現在或許是民代，或許在某個民進黨執政的縣市服務，或許是在政府擔任官員，但25年黨齡中17年都是執政黨，他（她）戮力從公、為國為民，但他（她）有很大機率忘記在野的感覺。若他（她）是2016年之後才加入民進黨，那到2028年為止，他（她）職涯的前12年，一分鐘在野黨都沒當過，他（她）根本不知道什麼叫做在野。」

最後是所有民進黨支持者最關心的，就是此時此刻綠營該做些什麼？李正皓直言，「我從來不覺得一個政黨長期執政是健康的，權力使人腐敗，絕對的權力使人絕對腐敗這是必然的真理，但此時此刻，中國對台灣的入侵迫在眉睫，內政不談，在對外上唯一能讓我相信的執政黨叫民進黨，所以此時此刻民進黨就有義務進化，而非等到被選民淘汰後，透過在野的挫折來改革。要如何進化？看文章看到這裡的所有人，心裡都已經有答案：放下執政心態，用在野黨的心態與姿態來打選戰、來與公民互動，野一點、狠一點，此時此刻『優雅』與『姿態』是最沒用的東西。」

網友紛紛表示，「『溫良恭儉讓』是民進黨和台派多年來的桎梏，該卸解了」、「執政太久就會變成原罪，也是腐壞的開始，民主國家不變的道理，有時無奈也要接受」、「認同，有很多不同意票是內心起堵蘭，各家媒體長時間報導罷免與反罷免相關報導，佔據太多版面，民生經濟社會各項報導較少，尤其當南部面臨颱風災情，雖有報導，但還是被罷免新聞掩蓋過去，因此很多人不想出門投票，甚至出門投不同意票，就是想給民進黨教訓」、「民主在台灣才30年，我們這一代甚至部分上一代，都是無痛民主，一出生從來沒有『沒得選擇』過，所以自然不會珍惜現在擁有的」、「很同意此文，尤其執政黨的回應，該導正的訊息，都太無力也太慢太少」。

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