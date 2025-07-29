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    謝龍介po文提災情 網酸：台南和江蕙的「落雨聲」哪個更好聽？

    國民黨立委謝龍介26日晚間在臉書開心Po出參加天后江蕙的演唱會。（擷取自謝龍介臉書）

    國民黨立委謝龍介26日晚間在臉書開心Po出參加天后江蕙的演唱會。（擷取自謝龍介臉書）

    2025/07/29 17:09

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中南部近日受豪大雨襲擊，多地傳出淹水災情。台南市長黃偉哲昨（28）日晚間坐鎮災害應變中心，今（29）日清晨則冒雨前往各地勘災，實地了解災情並關心居民情況。國民黨立委謝龍介也在社群發文肯定黃偉哲動作迅速，但言談中仍不忘「提醒」民進黨政府，希望從地方到中央能記取颱風丹娜絲帶來的教訓。不料，謝本人卻因日前出席演唱會，反遭網友狠酸「江蕙的落雨聲跟台南的落雨聲哪個比較好聽？」

    謝龍介今在「Threads」發文指出，台南才剛被颱風丹娜絲重創，災民仍清理家園，結果屋漏偏逢連夜雨，今天又遇到大雷雨，白河、後壁都淹大水。有長者家裡才剛用帆布遮住被颱風吹壞的屋頂，新的還沒補上，結果雨水灌進屋裡，電器淹壞，家具濕透，全家人掃水，也敵不過水漫的速度。新營也有民眾整個人，在大雨傾盆中，披著毛巾，眼看家園泡在水中，畫面令人不捨。

    謝龍介也在文中對黃偉哲市長第一時間協調國軍支援物資，「做得對，做得快」表達肯定，同時呼籲民進黨政府從地方到中央記取丹娜絲風災的教訓，並提醒全國各界持續關心台南災情。

    不過，這則看似關懷災民的貼文卻被網紅八炯抓包打臉。八炯貼出26日謝龍介的臉書貼文截圖，顯示他當晚人在高雄聆聽江蕙演唱會，並寫下「今夜只有沈醉在江惠（蕙）的歌聲！」的貼文，質疑他「為什麼你救災比林俊憲慢？是不是你落雨聲聽太多了？」

    其他網友也湧入留言嘲諷，「請問謝委員，江蕙的落雨聲跟台南的落雨聲哪一個比較好聽呀？」、「還聽演唱會，江蕙還打錯字，真可悲。還想選市長 你還是下去當里長好了」、「偉哲市長都快忙完了、還是沒看到龍介哥實地勘災？台南市民不是你的小寶貝了嗎？」

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