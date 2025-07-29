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    促政府普發現金 朱立倫：刺激消費、振興景氣、解決經濟壓力

    國民黨主席朱立倫今在臉書發文表示，普發現金是為刺激消費，振興景氣並解決關稅所造成的經濟壓力。（資料照）

    國民黨主席朱立倫今在臉書發文表示，普發現金是為刺激消費，振興景氣並解決關稅所造成的經濟壓力。（資料照）

    2025/07/29 16:35

    〔記者施曉光／台北報導〕行政院不打算對立法院通過全民普發現金1萬元特別條例提出覆議，但未放棄聲請釋憲的可能，國民黨主席朱立倫今在臉書發文表示，民進黨面臨大罷免的結果，竟然不知虛心反省並面對新民意，而是歸責於人民想普發現金1萭元，執政黨難道不知這本是政府超收稅金、還錢於民嗎？普發現金更是為刺激消費，振興景氣並解決關稅所造成的經濟壓力。

    朱立倫還說，今日竟傳出行政院想走巧門，表面宣稱不覆議，卻仍不放棄走憲法法庭，甚至可能不編預算，一切只想先撐過823的第二波大罷免，賴政府每天搞政治、不顧民生，相信人民的怒火正持續累積中，他呼籲政府應以蒼生為念，包括緊急救災，還錢於民，振興經濟等等，都應放下權力的傲慢，一切以民為本。

    此外，朱立倫表示，近日賴政府面臨丹娜絲颱風及後續豪雨所造成的嚴重災情反應遲緩，不但看不到長期台灣建立的救災SOP緊急協助災民，連應該快速啟動的重建機制至今行政院仍未提出，立法院國民黨團今天緊急提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例草案」，希望災民生活儘速恢復，立法院在逕付二讀後，卻仍要交付協商，進入所謂的冷凍期1個月，目前災民仍在受苦中，民進黨應積極主動和提案的國民黨團協商，加速條例通過。

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