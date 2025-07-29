王義川稱台中人愛錢 白營議員酸綠素質差 綠營議員質疑盧雙重標準

台中市議員林祈烽批評說，市長盧秀燕雙重標準，侵害人民言論自由。（林祈烽團隊提供）

2025/07/29 16:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕726大罷免結果出爐後，民進黨立委王義川於28日在政論節目「前進新台灣」分析失敗原因，王義川指出，普發一萬這個題目在台中市全面發酵，2018年前台中市長林佳龍因為老人健保，選舉全面崩盤，代表台中人非常在意錢這件事。對此，民眾黨台中市議員江和樹今天說，民進黨素質有這麼差嗎？不要來糟蹋台中人。

江和樹表示，竟然說我們台中人愛錢，王義川，你不要忘記，當時林佳龍當市長時，你是交通局長，你是領台中人的薪水，也是我們台中人栽培的，這時候居然要侮辱我們台中人，台北人有比較高尚嗎？

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江和樹說，當時林佳龍因為刪除65歲老人健保補助，因而落選，你（王義川）不用懷疑，65歲用一生為台中付出，換我們來照顧有什麼不對，既然選輸找理由，你是不分區立委，民進黨素質有這麼差嗎，不要來糟蹋台中人。

由於從28日起網路流傳台中市「每人普發4萬元」圖卡，市長盧秀燕上午澄清並制止，民進黨市議員林祈烽說，盧市長雙重標準，侵害人民言論自由；律師王翼升則表示，圖卡是對政策倡議，並無造謠，應屬合理政策討論，無違法疑慮。

林祈烽表示，市民在個人社群媒體轉發「台中市超徵120億，學者促還富於民」圖卡，其原意並非表示市府即將普發現金，而是市民認為既然市府超徵，為何不還稅於民？屬於政策倡議，而不是造謠，盧市府此舉無疑打壓市民言論自由，企圖營造寒蟬效應，讓台中市倡議、質疑市政的聲音消失。

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