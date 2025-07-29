藍白續癱瘓憲法法庭 吳思瑤批：只有政黨利益沒有人民利益

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/07/29 16:41

〔記者謝君臨／台北報導〕在藍白立委主導下，立法院日前二度封殺7位大法官人事同意權案，導致憲法法庭迄今仍無法正常運作。民進黨團幹事長吳思瑤批評，這是史上最長的人事同意權案沒有通過，且是二度無差別封殺，藍白完全是用政黨利益癱瘓憲法法庭，甚至毫不避諱說這是基於「政黨合作」。她說，憲法法庭有98%都是人民聲請的釋憲案，這也讓社會看清，藍白只有政黨利益，沒有人民利益。

包括司法院正副院長等7位大法官去年10月底任期屆滿，總統賴清德去年8月提名7位大法官人選，12月底遭立院全數封殺。賴總統今年3月再公布司法院正副院長被提名人蔡秋明、蘇素娥，以及大法官被提名人詹鎮榮、林麗瑩、蕭文生、鄭純惠、陳慈陽。立院25日行使同意權案投票，7位全數再遭藍白封殺。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤表示，這是史上最長的人事同意權案沒有通過，且是二度提名都全數遭無差別封殺，但卻完全看不到藍白實質、具體審查的效果，他們是用政黨利害的角度出發，民眾黨團總召黃國昌甚至毫不避諱說，這是基於「政黨合作」，所以這個看得很清楚，用政黨利益癱瘓憲法法庭，這當然要批判。

吳思瑤指出，藍白此舉就是立法權沒有履行憲政忠誠義務，「你可以透過實質審查，你可以像民進黨也有表達不同意見，我們踐行實質審查，但他們都是無差別的封殺，而且講白了、不演了，就是基於政黨合作的方式封殺，立法權凌駕司法權，所以我們當然很遺憾，也連帶影響現在憲法法庭的運作。」

吳思瑤說，目前民進黨團聲請釋憲的「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」、「總預算案」及「財政收支劃分法」這4個案子，現在都停擺了，更有無數個人民的案子（目前共有354件）都無法進行，憲法法庭有98%以上都是人民的釋憲案，這也更加證明了藍白眼中只有政黨利益，沒有人民利益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法