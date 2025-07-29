前國民黨考紀會主委控民進黨 透過法官調動影響案件判決

前國民黨考紀會主委、知名律師葉慶元今日下午接受網路直播節目「志聖鮮師」訪問時爆料指出，很多在司法界的同學都說，民進黨很明確的把一些黨性堅強、色彩鮮明的法官調到二審，並二審法官調升為審判長，就是希望影響所有案件的判決。（截圖自網路）

2025/07/29 18:44

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨考紀會主委、知名律師葉慶元今日下午接受網路直播節目「志聖鮮師」訪問，當被問到台灣司改是否還有機會時，他爆料指出，有很多同學現在在高等法院、最高法院還有地方法院，這些人講說民進黨現在很明確的把一些黨性堅強、政黨色彩鮮明的法官調到二審去，甚至在二審的法官調升為審判長，希望去影響所有案件的判決。

葉慶元說，大家不必期待司法獨立，「司法獨『綠』有可能，司法獨立大概很困難」，「民進黨只有你想不到，沒有他做不到！」而長期以來檢察官只要偵辦國民黨人士，都可以高升，這種情況在過去可能是檢察官的個人主義，但現在民進黨執政對檢察官體系的控制高得很多。

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他還說，賴清德總統不願意與在野黨協商大法官人選，還不斷提名具黨派色彩的人，而稍微不具有黨派色彩的人選，民進黨又不願意支持，如果賴清德如果不願意妥協，司法院的人事案就會一直被擱置下去。

有關這次大罷免藍營各地黨部連署涉犯偽造文書，很多人被約談、羈押，葉慶元指出，一般情況下，偽造個人資料申請信用卡並盜刷，並造成受害人財務損害，如果是初犯，通常會判緩刑，不會坐牢，反觀藍營這些偽造文書案的狀況，並沒有造成財務損害，黨工抄寫黨員名冊，只有侵害個資法、違反選罷法，應該僅止於罰金、緩刑，並沒有羈押必要，所以檢方當然是「小案大辦」。

他表示，檢方在罷免連署快要送件時，從北抓到南，包括台北、新北、台中、台南、屏東甚至國民黨組發會都有黨工被羈押，形成寒蟬效應，宜蘭還出現連署文件被扣，「讓你無法送件」，這到底是為了辦偽造文書案，還是要恫嚇藍營黨工不要連署，大家心中都有一把尺。

葉慶元還說，除了重啟核三公投案，原本應該還有反廢死公投，而且立法院通過的公投案，行政機關應該只有舉辦的義務，沒有否決的權力，但中選會覺得反廢死議題讓民進黨佔不到好處，就指反廢死議題有問題不能辦公投，並挑了一個民意可能兩可之間的重啟核三議題進行公投，而且故意不把重啟核三公投與726罷免投票互綁，這是政黨不公平的操弄，也浪費公帑，相關責任應該被追究。

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