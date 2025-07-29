竹北市代會主席喊「縣長」 鄭朝方：先做好市長工作

新竹縣竹北市代會主席林啟賢（持麥克風者）當眾喊竹北市長鄭朝方（背對鏡頭起身者）為「鄭朝方縣長」，全場爆笑和掌聲中，鄭朝方靦腆起身向大家鞠躬致謝。（記者黃美珠攝）

2025/07/29 16:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕明年才要選，但是新竹縣下屆縣長寶座之爭，今天卻已經有人敲起了邊鼓？新竹縣竹北市代表會主席林啟賢在豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程動土典禮致詞時，劈頭就用「鄭朝方縣長」向作為主人家的竹北市長鄭朝方問候，在場者哄堂大笑後接著響起如雷掌聲。

這場「雙男主」鄭朝方、林啟賢2人則是瞬間一度懵在原地，不解眾人何以有此反應，鄭朝方直到弄清楚自己被提早喊了「縣長」後，略顯靦腆地起身向眾人彎腰致意。

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林啟賢見狀隨即大方改用台語對著鄭朝方說，「叫哩縣長~~~哩是哩阿」、「大家趴波阿趴嘎哩跨」！他事後受訪也直言，他是心裡想到甚麼就說什麼，確實他很肯定鄭朝方擔任竹北市長以來的政績，跟很多人一樣支持他去選縣長。

鄭朝方則說，他當下其實沒有聽到林啟賢喊他縣長，因為正忙著邀請交通部公路局北區養護工程分局新竹工務段段長顏建忠、縣府交通旅遊處副處長張淇銘等上台致詞，所以根本在狀況外。現在他所想的事情，就是不負竹北市民之託，先把市長的工作做好，其他則順勢而為、多傾聽民意，為民眾鄉親謀福。

隨後林啟賢還在致詞當中說，他從政19年，豆子埔公園從前2任的市長就有提要改建，前任市長何淦銘最後也編列了5億元預算，可惜時間太倉促，好在鄭朝方接棒延續這個民眾期待的大建設，才有今天正式動工改建和新建地下停車場的局面，他還請在場大家給鄭朝方掌聲鼓勵。

新竹縣竹北市代會主席林啟賢（持麥克風者）下意識喊出「鄭朝方縣長」後，身旁所有市民代表們咧嘴跟鄉親一起大笑，身旁的副主席葉信輝還忍不住撓頭、合不攏嘴。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市代會主席林啟賢（持麥克風者）手指著前方的市長鄭朝方說 ，豆子埔公園得以改建和新建地下停車場，多虧他接棒體恤鄉親期待，因而延續完成了前2任市長的想法。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方（前著深色外套立者）被代表會主席林啟賢CUE起來，接受鄉親的掌聲。（記者黃美珠攝）

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