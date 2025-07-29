花蓮議員胡仁順喊話「每人普發5萬」 網狂讚封傅崐萁「富爸爸」

國民黨立院總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

2025/07/29 16:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白陣營在726罷免前高喊普發1萬現金，被認為是首波罷免失敗主因之一。罷免結束後，普發現金話題持續延燒，網路社群充斥要求國民黨執政縣市「還稅於民」的討論，但陸續遭到地方政府否認。民進黨花蓮縣議員胡仁順直指，花蓮縣政府去年超徵逾1.3億元，加上新財劃法通過後每年增加161億元預算，強調「有錢卻不會花」的縣府應還稅於民，每位縣民應可普發超過5萬元，引爆網友熱烈討論。

胡仁順今在臉書發文表示，根據審計報告，花蓮縣政府去年超徵1億3594萬元，但縣府預算執行率差，甚至有12年前的案子至今仍未完成執行，顯示部分機關業務計劃實現率連年欠佳，且資本支出保留比率逾四成，部分計劃執行多年未完成。

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加上新財劃法通過，將帶給花蓮縣每年多161億元的預算。對此，胡仁順坦言非常擔憂，直言「有錢做不了、有錢花不掉，不會花就不要硬拿，中央給的161億＋超徵1億3594萬，請花蓮縣政府還稅於民、普發縣民每人51698元！」

青年團體「花蓮新世代青年聯盟 曙光計劃」也發文呼應，「由於新的財劃法通過，花蓮縣每年預算多161億，花蓮縣民每人每年普發5萬，有譜！114年2月27日上午，決議已照案通過！苦民所苦，幸福花蓮！」

消息曝光後，社群掀起一波羨慕熱潮，不少網友紛紛留言，「羨慕花蓮人，傅崐萁，富花蓮」、「中央不做地方做 支持還稅於民」、「現在百業蕭條，比起香榭大道跟夏戀嘉年華，花蓮人更需要這筆錢，傅總召和天使縣長懇求你」、「胡仁順-花蓮縣議員，謝謝議座的提案造福花蓮縣民，真是幸福城市」、「花蓮是什麼幸福城市嗎？我們的傅崐萁同志真的太棒了」、「有錢不發給花蓮人？是不是想貪污」、「投都投了 謝謝富爸爸」。

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