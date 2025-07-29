被控誹謗許智傑出庭 黃國昌嗆「許敢做不敢當、北檢沒下限」

涉誹謗許智傑，民眾黨立委黃國昌29日到台北地檢署出庭說明。（記者塗建榮攝）

2025/07/29 16:06

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨立委黃國昌指出立法院去年表決「財劃法」，民進黨立委許智傑因與新潮流大老吳乃仁餐敘，致國民黨團版本表決通過，因此被告誹謗罪嫌，台北地檢署今傳喚黃國昌出庭說明，黃接受採訪時再嗆許智傑：「敢做不敢當、心虛、濫行告訴」；另針對他被控播放京華城案偵訊光碟涉偽造文書一事，他則嗆是「政治追殺，自己沒在怕」，還說北檢沒下限，是否會有強制處分不是一般人可預料；黃訊後已請回。

黃國昌今日說，去年12月19日晚上，民進黨立委暴力破壞立法院進入議場後霸佔，準備阻礙重要法案通過，另號召群眾在下雨低溫時，聚集在濟南路上，怎料，許智傑與民進黨立委邱志偉竟在法案審到一半時，跑去跟吳乃仁私會，事後還對揭發此事的他提告，黃說：「我已經不知道一個人要無恥到什麼樣子沒下限的程度，才做得出這種事，許智傑你敢做不敢當」，後來有台北市議員公布許、邱兩人私會吳乃仁的照片後，許就「神隱」不敢出來面對，「這就是民進黨立委的素質嗎？」

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另外，黃國昌6月在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時，播放一段「京華城案偵訊音檔」，稱是「示範帶」，被告發涉偽造文書等罪，有媒體詢問他對此事看法及會不會擔心有強制處分，黃說：「民進黨別再濫用國家機器來進行政治追殺」、「我沒有在怕你們這些事情」、「現在北檢要沒有下限到什麼程度，真的不是一般人可以預料的」。

至於這起誹謗案，許智傑當初提告時指出，自己12月20日有參與財劃法表決，23時46分也有發言表達反對財劃法，深夜12點議事結束後，向青鳥群眾致謝，卻遭黃國昌點名沒有參與表決；他並提出在場證據包含當天結束院會到戶外感謝青鳥時的影片、中天新聞直播23時37分有拍到許與立院院長韓國瑜對話，及立院質詢系統顯示23時46分還在發言反對國民黨版本財劃法，許認為黃以臆測方式誣指他不在場，嚴重影響其名譽。

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