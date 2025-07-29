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    2026地方選舉藍白合？戴錫欽曝北市布局

    國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今接受黃光芹專訪。（「中午來開匯」提供）

    國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今接受黃光芹專訪。（「中午來開匯」提供）

    2025/07/29 16:06

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免期間，藍白合流展現影響力，未來2026地方選舉如何合作也引人關注。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今（29日）接受資深媒體人黃光芹專訪指出，國民黨團立場希望台北市長蔣萬安連任，藍營議會單獨過半；至於民眾黨有發展需求，會充分尊重。

    戴錫欽表示，目前民眾黨台北市4位議員，雖不是完全支持蔣萬安所有政策，但經理性溝通後，認為合理的也會支持；而明年北市議會如還是維持現有61席，以國民黨團的角度，會以蔣萬安連任為優先，再者就是國民黨席次單獨過半，達31席，確保未來正副議長、蔣萬安重大政策都能得到議會支持。

    戴錫欽也說，目前民眾黨在中正萬華、松山信義兩區仍沒有議員，對於民眾黨有發展需求，未來可能提滿6區，國民黨會尊重。

    此外，戴錫欽也認為，在新竹部分的確有機會藍白合作，嘉義市也有空間，在反罷免的期間，藍白互動頗為良好，之後不管2026、2028選舉都可以極大化為方向。

    至於新北市長國民黨是否禮讓民眾黨主席黃國昌？戴錫欽認為，雙方要尋求勝選方程式，如雙方理念相同，就是比民調誰最強，就像過去民進黨也與前台北市長柯文哲合作過，而2026奠下好的基礎，對2028總統大選合作也有助益。

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