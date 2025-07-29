台灣承諾以色列屯墾區醫療建設 外交部：未涉及國際紅線禁令

以色列屯墾區建設醫療中心爭議，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良說明。（記者陳逸寬攝）

2025/07/29 16:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心，引起爭議。對此，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良說明，目前進展還在研議討論階段，沒有到具體落實，且相關潛在計畫沒有踩到屯墾區國際禁令的紅線。

顏嘉良今（29日）於外交部例行記者會指出，台以2006年簽署雙邊衛生合作協定後，衛生醫療一直是兩國重要的合作領域，以色列執政聯盟國會議員塔爾（Ohad Tal）今年5月訪台期間，認識到台灣在國際上積極從事人道醫療援助，因此近期邀請我國駐以色列代表李雅萍前往本雅明（Binyamin）屯墾區進行參訪，就台以雙邊的醫療合作進行討論，目前的進展還在研議討論階段，沒有到具體落實。

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顏嘉良說明，我國與以色列簽署的「Declaration of Partnership」只是廣泛性的意向，就醫療事務合作來交換意見，內容並無提及要具體承諾資助；他強調，目前是在探討階段，合作的方式有很多種，三方合作、四方合作，甚至與非政府組織（NGO）合作都有可能，不一定是直接合作。

對於屯墾區的國際禁令，顏嘉良表示，該禁令並非有強制力的決策，主要是呼籲大家不要與屯墾區進行經貿的交往，目前我國如果要推動的話，不在此禁令範圍內，「我們的判斷是並沒有踩到這條紅線」。

對於民間團體「台灣巴勒斯坦自由連線」規劃於8月3日至外交部外抗議，顏嘉良說，外交部自以哈戰爭爆發以來，即高度關切相關情勢發展，呼籲以哈戰爭相關各方能延續第1階段停火遵循國際規則、支持和平之精神，持續斡旋與溝通，透過談判化解對立與衝突以達成停火協議，為中東地區帶來和平，我國政府尊重憲法保障的意見表達及言論自由，將持續密切注意以哈戰爭及區域情勢發展，並與友好及理念相近國家密切聯繫，對受戰亂影響者提供必要的關懷及人道協助。

談及在巴勒斯坦的人道援助規劃，顏嘉良指出，外交部自以哈戰爭以來，透過駐約旦代表處與「美慈組織巴勒斯坦分部」合作，對加薩地區提供人道援助物資，美慈組織運用我國政府50萬美元捐款，規劃運送及發放糧食、飲水、及衣物和帳篷等民生物資給加薩地區人民，計畫仍在進行中，未來也會持續與約旦或其他理念相近國家的國際人道組織合作，參與加薩人道援助及相關的重建計畫。

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