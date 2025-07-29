林德福抱怨中選會罷免案票數 1里同意、不同意票寫反了

林德福抱怨選委會將永和光復里的同意罷免票與不同意免票數反置誤植。（摘自林德福臉書）

2025/07/29 15:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市國民黨立委林德福在罷免案投票後發現，中央選委會公布的第9選區、永和區光復里投票所的同意罷免票為504票，「大於」不同意罷免票的308票，但里長反映，實際上應該是相反的，同意罷免308票、不同意罷免504票，才是正確的開票結果，經林德福向選委會反映，卻反被選委會要求要自行舉證，他已經透過區公所，函文選委會請求更正開票結果。

林德福說，每一張票都是他和鄉親們的承諾，也是他和雙和鄉親40年感情的見證，惡罷結束3天，中選會及媒體報導的投開票結果顯示，新北市第九選區光復里同意罷免票為504票，「大於」不同意罷免票的308票，是新北市第9選區唯一同意罷免票大於不同意罷免票的里。

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然而，里長反映，實際的開票結果與中選會公布的開票結果，應該是相反的，同意罷免308票、不同意罷免504票，才是正確的開票結果，經服務處向選委會反映，查證是否有誤填、誤植情況，卻反被選委會要求要自行舉證。

林德福指出，在中選委會不願查證的情況下，已要求區公所與該投開票所的選務人員進行查證，是否真的有開票結果「寫反」的情況，公所查證確有此事，也已經函文選委會請求更正開票結果。

林德福認為，若中選會的資料與現實的開票結果真的「相反」，從選務工作角度，這是一個嚴重疏失，這也證明中選會在處理選務工作方面是有瑕疵，這包含落實選舉業務的缺失，他擔心類似的缺失不只發生在永和，會不會發生在總統選舉、市長選舉、立法委員選舉、政黨票、議員、里長等，追根究底，中選會需要通盤檢討票務作業。

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