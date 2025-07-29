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    無案可審藍營仍稱延會正確 吳思瑤批毫無正當性別硬拗

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    2025/07/29 15:01

    〔記者謝君臨／台北報導〕在藍白立委主導下，立法院18日通過本會期延會至8月31日，本會期共延會3個月，是有史以來最長的會期；但，延會迄今僅通過19案，今日院會也僅開16分鐘就散會，全數案件均交付黨團協商。對此，國民黨團書記長王鴻薇仍強調，延會至8月底完全是正確的，批評民進黨立委不要只想放暑假。民進黨團幹事長吳思瑤則反批，這種說法就是硬拗，持續沒有案子，延會根本毫無正當性。

    「沒有人在放暑假！」吳思瑤表示，立院的會期是憲法規定的，「立委從來不是休會期間就都放假好嗎？我們都要回選區去問政服務、爭取建設，不是嗎？」她說，會期制度的設計是憲法所明定，之所以有休會的時間，是讓區域立委能回到選區服務，沒有人會用「放假」這種心態看待休會。

    吳思瑤批評，王鴻薇所言就是一種「錯誤的解讀」，甚至是給社會亂帶風向，這種講法就是硬拗，持續沒有案子，院會十幾分鐘就散會了，這就是事實，可以預測，到8月底的每一次院會大概都是這樣，藍營拒絕承認，這次的延會就是毫無正當性，社會都看得很清楚，也不需要再去硬拗。

    對於王鴻薇聲稱，可能還有攸關普發現金的覆議案要處理，還要處理後續的特別預算等，如果全部都放暑假，那什麼時候才要處理。吳思瑤則反問，「他們什麼時候這麼期待覆議案，行政院每次只要提出覆議，都被他們罵得要死，過去都不支持覆議的在野黨，現在居然在等行政院提出覆議？這種講法就是硬拗。」

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