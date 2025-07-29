因應823罷免戰 國民黨主席改選投票傳延到10月18日

國民黨今傳黨內考量8月23日還有7席立委罷免案待投票，因此黨魁改選投票日改至10月18日舉行。（資料照）

2025/07/29 14:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨明日中常會可望討論組發會所擬黨主席選舉期程規劃，原本上週末外傳投票日已訂在9月27日，本月底前發布選舉公告，10月最後一個週六或週日召開全代會進行新舊任黨魁交接，但今日傳出黨內考量8月23日還有7席立委罷免案待投票，因此投票日要延到10月18日，召開全代會舉行黨主席交接時間會落在10月底或11月初。

黨內認為，在大罷免結束以前，黨中央的要務仍須以反罷免為主，同時避免對823反罷免、重啟核三公投造成干擾，因此整個黨主席選舉規劃期程延後大約3週時間，原本國民黨主席朱立倫5月底受訪公開宣布7月公告、9月選舉、10月召開全代會交棒，「改選時程不變」的承諾恐將生變。

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日前傳出國民黨規劃7月30日中常會通過後隨即公告選舉，8月18日、19日受理候選人登記，9月27日投票，在10月25日或26日召開全代會交接，完全符合朱立倫當初承諾的如期辦理改選，但最新發展出現變化，傳公告時間將改在本月31日，估計9月上旬登記，10月18日投票。

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