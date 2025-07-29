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    「獨裁給他看」？ 許淑華：徐巧芯斷章取義、扭曲

    許淑華對於談話被斷章取義深表不滿。（資料照）

    許淑華對於談話被斷章取義深表不滿。（資料照）

    2025/07/29 14:35

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委徐巧芯挺過大罷免後，28日宣布重新回到「Threads」，隨即有不少短文抒發心情，也發文質疑「大罷免，大失敗，大獨裁」，片段引述同選區民進黨議員許淑華錄製電視節目的發言「那你就真的獨裁給他看！」許淑華今（29）日表示，台灣人包括她在內，沒有人會認同「獨裁」，徐巧芯貼文明顯斷章取義，扭曲發言，請勿再造謠。

    許淑華在罷免後參加電視談話性節目錄製，當主持人提到抖音問題時，提到罷免案都被否決後，就有民眾在表示，政府應該下令直接禁止抖音，許淑華當時態度跟語氣很無奈的說，「坦白講我也覺得啦！如果他們一直認為說賴清德是獨裁，那你就真的獨裁給他看！」

    這段影片不僅被臉書粉專「政客爽」節錄在臉書分享，徐巧芯也在她個人「復活」的「Threads」上，接出許淑華的照片，並片段引用寫在質疑「大罷免、大失敗、大獨裁」的文下呼應，經此操作而廣泛流傳。

    許淑華今天下午受訪表示，徐巧芯的貼文，明顯是在斷章取義，扭曲她在節目說的話。強調台灣人沒有人會認同「獨裁」，她當然也不支持，請徐巧芯等有心人士勿再造謠。

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