盧秀燕臉書因「一事」被灌爆！ 周軒驚呼：百年難得一見

今日盧秀燕臉書直播她主持的市政會議，留言區罕見遭到網友灌爆，紛紛要她發錢。（圖擷取自盧秀燕臉書）

2025/07/29 15:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「普發現金」議題發酵！最近網路充斥要求台中市政府還稅於民，普發現金4萬元的圖卡，台中市長盧秀燕今天表示，政府的施政不能做假消息及假圖卡，必須要澄清、也必須制止。今日盧秀燕臉書直播她主持的市政會議，留言區罕見遭到網友灌爆，紛紛要她發錢。政治工作者周軒也直言：「這真的是百年難得一見的景象。」

藍白726罷免前強推普發1萬現金政策，不少分析認為是罷免失敗主要原因之一。罷免結束後，大量網友要求所有稅收超徵縣市統統「還稅於民」，並製作相關圖卡。

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其中1張有盧秀燕照片，並寫上「台中市超徵120億元，學者促還富於民」字句的圖卡，廣傳於Line等相關社群，台中市南區公所於28日獲報向第三警分局報案，盧秀燕也在市政會議前表示，每個人可以有自己不同的政治選擇，我們都尊重。不過政府的施政不能做假消息、也不能做假圖卡；尤其已經造成很多市民混淆，所以有好多人來問市政府，也造成我們第一線公務同仁很大的困擾，所以我們必須要澄清、也必須制止。

盧秀燕臉書今日直播她主持的市政會議，結果遭網友灌爆，紛紛留言表示：「還錢阿！市長！超徵稅收就應該發錢還給市民，自己說的話忘記了嗎」、「早安，盧媽媽，台中如果真的有超徵，可不可以還稅於民？」、「中央不做，地方做啊」、「還稅於民！」「快還錢啦，超徵的地方稅不還給市民是怎樣？多收的稅款還給市民很難懂嗎」；周軒也在個人臉書轉發相關新聞，並驚嘆：「哇塞，這真的是百年難得一見的景象。」

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