藍白提案要政院「立即給足」地方補助款 列8月1日院會議程

藍白再以人數優勢表決通過，國民黨團所提15項議案將議程草案提報院會處理，包含要求行政院立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。（記者劉信德攝）

2025/07/29 14:29

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院程序委員會今討論8月1日、5日院會議程，藍白以人數優勢表決通過，國民黨團所提15項議案將議程草案提報院會處理，包含要求行政院立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，並請行政院院長卓榮泰於1個月內向立法院提出專案報告，以及要求政院提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」等。

藍白在會中以人數再次封殺民進黨立委所提「立法院行為法增訂第七條之一及第十條之一條文草案」、「立法院議事規則修正草案」、「港澳關係條例修正草案」、「兩岸關係條例修正草案」付委審查。

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此外，藍白團也在會中通過將15項議案列為8月1日、5日院會議程，包含一、民眾黨團，爰建請院會作成決議「行政院立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。」請公決案；二、國民黨團建請院會作成決議「行政院立即全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費，另應由行政院自行調刪減636億餘元，請行政院院長於1個月內向立法院提出專案報告。」請公決案。

三、民眾黨團，建請院會作成決議對行政院院長卓榮泰提出嚴厲之譴責案；四、國民黨團要求行政院盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」；五、國民黨團，有鑑於丹娜絲颱風造成西南部嚴重災損，要求行政院相關補助案應秉持從寬、從速、從優原則，協助災民盡速恢復正常生活。

六、本院財政委員會報告併案審查委員王鴻薇等擬具「預算法增訂第八十一條之一條文草案」案；七、交通委員會報告併案審查行政院函請審議「資通安全管理法部分條文修正草案」；八、本院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會函送調查報告書案；九、中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分審查總報告案。

十、本院內政、司法及法制兩委員會報告併案審查「地方制度法修正草案」；十一、「公職人員選舉罷免法修正草案」請審議案；十二、民眾黨團建請院會作成決議將民進黨團總召柯建銘委員移送紀律委員會；十三、國民黨團提案建請將柯建銘委員送交紀律委員會議處；十四、民眾黨團要求行政院儘速將提名之國家通訊傳播委員會委員名單送交立法院；十五、民眾黨團建請院會作成決議對行政院院長卓榮泰藐視國會之行為提出最嚴厲之譴責案。

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