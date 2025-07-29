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    上週才遭虎頭蜂螫臉 李來希又被蜂螫鼻樑 腫到人臉辨識失效

    李來希遭蜂螫，自嘲：「鼻樑腫脹猶似豬八戒。」（擷取自李來希臉書）

    李來希遭蜂螫，自嘲：「鼻樑腫脹猶似豬八戒。」（擷取自李來希臉書）

    2025/07/29 14:22

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會前理事長李來希退休後，時常在臉書分享他在花蓮的退休日常生活。上週他在修剪圍籬時，慘遭虎頭蜂叮咬，不料昨日在不同地點又慘遭蜂螫鼻樑，致使他的臉腫到保全系統人臉辨識都失敗，他也自嘲：「鼻樑腫脹猶似豬八戒。」

    李來希上週四下午在臉書發文表示，他在後院修剪圍籬時，被樹叢竄出的虎頭蜂叮咬，他迅速後退逃入屋內，但臉頰也被叮了一口；上週六他更新狀況，表示除了臉頰外，發現右臂也被叮咬，好在敷藥後腫脹明顯消退，比起以前被咬的經驗，這回也好得多，估計是虎頭蜂品種不同。

    不料李來希昨日再度發文表示，他巡視圍籬時，在不同地點找到隱藏在藤蔓裡的蜂巢，中午決定摘除，卻又不幸遭到蜜蜂螫咬鼻樑。今日他表示，被蜂螫後的清晨，鼻樑腫脹猶似豬八戒，使他保全系統人臉辨識失敗，只能改用密碼解鎖。他也嘆：「招誰惹誰不好，卻不要命的去招蜂引蝶，自找的！」

    貼文下方，網友紛紛關心：「要去看醫師，蜜蜂很毒不可小看」、「短時間不要再被蜂螫了，會累積毒素一次比一次嚴重，真的一定要特別注意」、「蜂巢處理就委請專業人士處理吧」、「祝福理事長早日康復」、「保重」。

    全國公務人員協會前理事長李來希。（資料照）

    全國公務人員協會前理事長李來希。（資料照）

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