地方盛傳將參選宜蘭縣長 林國漳心懷感激：目前真的沒有意願

因被看重傳出參選宜蘭縣長，林國漳心懷感激表示「到目前為止真的沒有意願」，將繼續助總統傾聽民意。（圖擷取自林國漳臉書）

2025/07/29 13:56

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕民進黨面對大罷免不如預期，內部檢討聲浪四起，更牽動2026選舉布局，其中宜蘭縣長之爭，藍綠白各有盤算，總統賴清德全力勸進的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳律師，近日再度成為地方政壇關注焦點。林國漳今天受訪表示，感謝這麼多人的關心，自己始終心懷感激，會繼續幫總統深入地方傾聽民意。

宜蘭縣下屆縣長選舉，民進黨決定採徵召參選，總統賴清德希望推舉新人營造新氣象，去年底更親自勸進林國漳，盼以「大局為重」，更寄予厚望；近半年林國漳持續著重在人權、公益、弱勢與社區等領域關懷，親民形象備受民眾肯定，並在黨部協助下，個人知名度不斷攀升。

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不過上週罷免案失敗後，藍綠白陣營均認為恐會牽動2026年選舉布局，除黨內各派系出現微妙角力外，各縣市長人選也再掀熱議，宜蘭被視為強敵關鍵綠營人選之一的林國漳又遭劍指，更傳出本週就會宣布參選，想要率先插旗。

林國漳今天受訪時大方闢謠，強調這個時間點，說什麼都不合適，身為宜蘭縣信賴之友會理事長的他，現階段就是繼續幫總統賴清德與地方溝通，包括參與座談會、行程及出席公祭等，做好傾聽民意工作，這些事「並沒有特別含意！」請外界勿多加揣測。

他說，非常感謝總統賴清德、行政院政務委員陳金德、黨部及民眾支持，自己「心懷感激」，參選確實不是人生的規劃，「到目前為止真的沒有意願」，現在所做的事，就是為了讓外界能夠更加了解賴總統體恤民眾的心意，是接近大家的一種方式。

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