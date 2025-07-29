7立委823罷免投票 國民黨團：進行區域聯防 一席都不能少

國民黨團書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強29日舉行「823讓我們一起七席全壘打！再贏一次！」記者會，強調反罷尚未成功、在野要持續努力。（記者劉信德攝）

2025/07/29 13:58

〔記者劉宛琳／台北報導〕7月26日大罷免投票結束，國民黨24位立委及新竹市長高虹安未達罷免門檻，但8月23日還有7位立委要面對罷免投票。國民黨團今召開記者會宣示，不排除以分組、任務編組等方式區域聯防，共同守護7位遭民進黨惡罷的立委，一席都不能少，並呼籲反惡罷的支持者，務必要出門投下不同意罷免票。

國民黨團書記長王鴻薇表示，第二波被提案罷免的7席國民黨立委，已經開始展開一系列宣講、車掃、走訪基層活動，國民黨團不排除以任務編組和認養，採取區域聯防，所有黨籍立委會全部投入，讓7位立委得到充分支持。此外，8月23日還有重啟核三公投案，該公投案在立法院審議和表決時，國民黨團全力支持，因此國民黨團也會全力投入宣講、催票，呼籲全國民眾踴躍出來投票，支持重啟核三公投案。

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國民黨團首席副書記長羅智強表示，「反罷尚未成功，在野仍須努力」，雖然第一波民進黨發動的大惡罷，在野陣營交出25：0的成績，這代表了人民厭惡大惡罷，提醒執政者要把心思放在國政，而不是鬥爭。雖然有政治評論者，或是民調機構負責人樂觀聲稱「第二波大惡罷民進黨依然全軍覆沒」，但是從第一波大惡罷的結果，並沒有樂觀本錢。

羅智強表示，第二波罷免嚴峻程度，不輸第一波的大惡罷，倘若支持反罷免但不出門投票，這7席立委將沒有一席是安全的。羅智強再三呼籲支持者，不出門投票依然是支持罷免，所以一定要出門投票，延續民主制衡的保衛戰。此外，8月23日還有重啟核三公投案，攸關國家未來發展，也呼籲全體國人踴躍出來投票，支持重啟核三。

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