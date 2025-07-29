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    裴洛西稱美拒賴清德過境是「危險信號」 外交部籲中國思考如何成為「負責任大國」

    外交部發言人蕭光偉29日表示，台灣做任何事都會受到中國抗議打壓，中國應思考如何作為區域內負責任大國，維持區域和平穩定，外交部持續與相關各方保持溝通。（記者陳逸寬攝）

    外交部發言人蕭光偉29日表示，台灣做任何事都會受到中國抗議打壓，中國應思考如何作為區域內負責任大國，維持區域和平穩定，外交部持續與相關各方保持溝通。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/29 13:21

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外媒報導指出，美國總統川普考量中國因素，拒絕總統賴清德出訪中南美洲期間過境紐約，前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）批評，川普的決定釋出危險信號。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（29）日表示，台灣做任何事都會受到中國抗議打壓，中國應思考如何作為區域內負責任大國，維持區域和平穩定，外交部持續與相關各方保持溝通。

    裴洛西透過社群媒體表示，川普的決定釋出危險信號，讓人覺得美國在應對台灣問題時，能被欺負而保持沉默；美國跨黨派參眾議員數十年來根據《台灣關係法》堅守對台灣民主的支持，美台關係符合全球和區域安全及美國經濟利益。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，他沒有看到裴洛西的這則消息，但他要說明，目前總統沒有出訪的安排與規劃，所以相關出訪外交部沒有評論。

    蕭光偉也強調，台灣在做任何事情的時候，事實上都會受到中國的抗議與打壓，應該要反問，中國政府應思考如何作為區域內負責任大國，維持區域和平穩定，而不是在台海、南海、東海不時製造升高危險緊張的情勢。

    針對與美方溝通部分，蕭光偉僅說，總統出訪外交部一向按照既定安排做規劃，跟相關各方持續保持溝通當中，真的有確切行程的話，一定是在大家充分溝通後，最後由府方適時對外宣布。

    至於友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）早在14日就宣布賴清德將於30天內到訪，如今總統府卻說沒有出訪安排，與貝尼亞說法不一致。蕭光偉表示，台巴邦誼篤睦，貝尼亞日前訪台時即有當面邀請賴清德訪問巴拉圭，雙邊一直討論中，行程可行與否則要配合兩邊國內狀況與兩名總統行程，目前因國內有南部風災救援工作、對美關稅談判等重要事件，目前沒有規劃總統出訪行程，會持續與友邦聯繫，找出合適時間安排總統出訪。

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