先保住立委！ 南投縣長許淑華籲823公投罷免「都投不同意」挨酸

許淑華昨受訪時擔憂，823投票時民眾可能會混淆，在贊成核三延役同時也「同意」罷免立委，因此她提到黨內將宣傳「都投不同意」。（資料照）

2025/07/29 13:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第二階段投票將在8月23日登場，屆時將會與核三廠延役案公投一起進行投票。不過南投縣長許淑華昨（28日）受訪時擔憂，823投票時民眾可能會混淆，在「同意」核三延役同時也「同意」罷免立委，因此她提到黨內將宣傳「都投不同意」。對此，政治工作者周軒今（29日）發文狠酸，國民黨為了反罷免可以「打臉民眾黨」。

綜合媒體報導，許淑華昨日受訪時擔憂罷免案與核三廠延役案公投一起投，兩張選票一起領，民眾和長輩可能會混淆，很多人會問到底要投同意還是不同意，增加很多宣傳的困擾。就藍營立場來看，公投主軸為同意，與不同意罷免相反，長輩因此容易混淆。

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許淑華指出，核三延役公投是民眾黨聯合國民黨所推動，就算過關，政府會不會照做也很難說，乾脆就宣導「都投不同意」。許淑華指出，為了保住國民黨立委，如果真的搞不太清楚怎麼投的民眾，「我們會宣導的是，2張都投不同意」。

針對許淑華的說法，周軒今午在臉書發文狠酸，國民黨為了反罷免，可以不同意核三重啟，同時又打臉民眾黨，此公投案是藍白在立院聯手通過的。

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