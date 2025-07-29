賴清德無法過境美國本土取消出訪？ 羅智強：台美外交重大警訊

國民黨立委羅智強與王鴻薇。（圖由國民黨團提供）

2025/07/29 13:29

〔記者劉宛琳／台北報導〕《金融時報》報導，賴清德總統收到出訪我國友邦無法過境美國的訊息，因而取消出訪行程。對此，立法院國民黨團首席副書記長羅智強今受訪表示，新任總統選後以過境美國本土來拓展台美邦誼，幾乎是每一任總統最重要的外交任務，也是必須要做的外交重點工作。賴清德上任1年多無法過境美國本土，這是台美外交非常重大的警訊。

羅智強指出，根據過去經驗，前總統陳水扁2000年5月上任，同年8月赴多明尼加過境美國本土洛杉磯；前總統馬英九2008年5月上任，同年8月出訪巴拉圭等國，去回程過境美國本土洛杉磯、舊金山；前總統蔡英文2016年5月上任，同年6月底出訪巴拿馬，去回程過境美國本土邁阿密、洛杉磯。

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羅智強表示，賴清德去年5月上任，直到去年11月才出訪馬紹爾群島等國，但過境的是夏威夷和關島，沒有辦法踏上美國本土，這是台美外交非常重大的警訊，過去從未發生過這種事，1個已經當了1年多的總統無法過境美國，歷屆政府經營的台美關係到底出現了什麼變化，賴總統和他的國安團隊必須嚴肅和國人說清楚、講明白。

國民黨團書記長王鴻薇表示，總統府還在用因南部受災的理由取消出訪邦交國，這種自欺欺人的說法，不但被英國《金融時報》打臉，現在也被美國眾議員裴洛西打臉，賴政府都不願意把真實的狀況攤在陽光底下、告訴台灣人民，都用似是而非的理由，尤其現在南部災情嚴重，這不在消費災民嗎？把此當作無法過境的理由，救災也救不好。

我們全力支持元首外交，但今天碰到這樣的困境，賴總統不要再自欺欺人，用這種話來搪塞當藉口，結果被自己的美國友人和媒體來打臉。

王鴻薇說，針對美國的關稅貿易戰，到底我們的談判談些什麼？關稅會多少？會付出什麼樣的代價？現在歐盟要買美國的能源也要投資市場，台灣到底什麼樣的條件必須放在談判桌上，包括農漁民的利益有哪些會被損害，目前為止都是黑箱作業。提醒賴政府應該要跟台灣人民說真話，不要再騙。

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