國防產發條例配套未落實 審計部：迄未安全查核列管軍品下游廠商

針對國防部推動「國防產業發展條例」的執行情形，審計部提出4點審核意見，包括迄今未對供應商進行安全查核。圖為國防部「漢光41號」實兵演習情況。（資料照）

2025/07/29 13:23

〔記者方瑋立／台北報導〕審計部今（29）日公布113年度中央政府總決算審核報告，針對國防部推動「國防產業發展條例」的執行情形提出4點重要審核意見，包括迄今未對供應商進行安全查核、未有效輔導廠商取得原廠認證、未明確定義非高機敏性科研項目，以及未依規定公告列管軍品清單等。

報告指出，政府雖於民國108年（2019年）制定「國防產業發展條例」，國防部也陸續頒布授權辦法及配套規定，惟具體推動情形仍有多項問題。首先，國防部訂定的「列管軍品廠商安全查核辦法」，卻自行將下游供應商查核範圍，限縮至涉及機密工項，迄今也無廠商被實際查核案例。例如，漢翔公司取得勇鷹高教機全系統產製、維修合格，但國防部未對其下游供應商辦理安全查核，自行限縮查核範圍，與前述條例第5條精神不符，適法性與妥適性存疑。

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其次，國防部推動工業合作卻未整合條例規範，導致未有效輔導合格廠商取得國外原廠認證。審計部發現，國防部自110年（2021年）實施補助作業要點以來，已逾3年尚無廠商提出申請，反倒是漢翔公司協同國內近30餘家廠商，依「國防部工業合作作業規定」，透過經濟部工業合作推動協助，取得30餘項國外技術轉移等合作品項。

第三，國科會科技辦公室召開「國防產業科技產業發展審議會」，下設由國防部負責的「國防科技前瞻需求組」，截至4月止，國防部軍備局仍以「藍圖屬機密」為由，迄今未明確定義非高機敏性國防科研項目範圍，也未擬訂國防科技前瞻需求組作業程序，不利於結合產學研單位研發能量，強化國防產業支持與升級。

最後，前述審議會推動補助產業開發國防裝備品項 經國防部國防創新小組請各軍種及中科院，按「系統整合」、「國防航太」、「船艦」等6大領域，擇列其中25項包括「蜂群無人機」等開發項目。然而，國防部卻僅將其中1項列為公告列管軍品，其餘24項皆未先納入，以致不能在廠商申請資格級別認證時辦理安全查核，未能落實國防安全管控。

審計部建議，國防部應檢討擇列已獲認證之廠商為優先補助對象，並加速公告列管軍品清單，善用審議會跨部會平台推動國防科技與產業發展。國防部對此回應，正持續檢討（並與相關權責單位共同）研議妥適精進措施。

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