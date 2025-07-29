史上最長延會卻無案可審 公督盟批：無心開會就不要再惡搞

在藍白主導下，立法院本會期共延會3個月，是有史以來最長的會期，結果今天院會無法案可三讀，公督盟執行長張宏林受訪表示，藍白應該調整現在這種惡意、無目的的延會。（資料照）

2025/07/29 12:50

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院18日通過本會期延會至8月31日，本會期共延會3個月，是有史以來最長的會期。經統計，6月僅通過10個法律案，7月至今也只有通過9案，今天院會甚至無法案可三讀，公督盟執行長張宏林表示，藍白若認為台灣要休生養息，應該要趕快調整現在這種惡意、無目的的延會。既然已經無心開會，就請他們放過行政體系，不要再這樣惡搞行政團隊。

立院院會今僅處理上週五院會朝野共識的討論事項，包括法律案、公決案共13案，全數交付協商，沒有可以三讀的法案，形同無案可審，9點會議開始，僅16分鐘即散會，也不處理臨時提案。

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張宏林表示，藍白的延會基本上還是不開會，是拖住整個行政團隊，讓他們無法休息，如果今天藍白在很高興、驕傲、大勝的情況下，一直要求執政黨要反省，但卻未看到在野政黨也適度做出調整，這是很糟糕的，嘴巴上說要和解，但實際作為卻更為鷹派。

張宏林提醒在野立委，如果你們最大的善意是不要再開無意義的延會，如果你們覺得台灣要休生養息，應該要趕快調整現在這種惡意、無目的的延會，關注罷免案無可厚非，畢竟罷免是人民權力的行使，大家關注此議題可以理解，不過顯然已經是無心開會了，請他們放過行政體系，不要再這樣惡搞行政團隊。

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