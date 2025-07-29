徐巧芯助理出事慘被切割！ 四叉貓曝他PTT帳號：3天前還幫她護航

四叉貓昨（28）日在Threads上發文，曝光雷挺在PTT上的帳號及其過去言論。（擷取自Threads）

2025/07/29 13:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦女子郭家希與丈夫錢祺圍以澳洲商Global公司名義在台吸金近5億元一案，立委徐巧芯前助理雷挺以犯罪嫌疑人身分被約談，徐巧芯立刻解雇雷挺。對此，網紅四叉貓曝光雷挺在平台PTT上的帳號表示「前三天還在PTT努力幫巧芯護航」，除了幫徐巧芯護航外，雷挺還在PTT上以難聽字詞侮辱總統賴清德。

四叉貓昨（28）日在Threads上發文，曝光雷挺在PTT上的帳號及其過去言論，可見他21日還在幫徐巧芯護航，批評罷免徐巧芯領銜人曹興誠，去年更是以粗俗言論攻擊民進黨支持者以及總統賴清德，也人身攻擊立委吳思瑤。

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針對雷挺被約談，徐巧芯日前表示，她的辦公室已將雷挺解僱，其已非她辦公室員工。徐巧芯指出，根據媒體報導，雷挺因於「任職本辦前」之事遭調查局約談，違反其辦公室四大工作規則：「一、不得收受紅包或禮品；二、不接受與從事任何關說；三、不得濫用職權干涉公務；四、不得涉犯刑事案件被調查」。

徐巧芯表示，此情於其任職前，業經國會辦公室主任與服務處主任二人於面試前三令五申卻仍未能遵守，故以違反前述工作規則情事予以解僱，特此聲明。

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