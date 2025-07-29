台中、南投5罷團與經民連聲明 肯定726已展現公民堅韌力量

罷團表示，將以積極樂觀的心情，迎向「捍衛台灣，深耕民主，中台灣接棒」的823罷免投票。（罷團提供）

2025/07/29 12:55

〔記者歐素美／台中報導〕726大罷免雖以失敗告終，但中部5區罷團與台灣經濟民主連合今天共同發表聲明指出，7月26日24區立委罷免投票出爐，雖然結果未如預期，但這次24區161萬多張同意罷免票，數十萬人的連署，近萬名志工長達半年的投入，已展現了台灣公民的堅韌力量。

聲明指出，台灣公民要求恢復國會正常合議民主程序、拒絕親中媚共法案、拒絕違憲濫權法案、拒絕政治性報復亂刪亂凍預算的呼聲，已讓立委們忌憚。長達半年以上的在地公民行動，也必然影響將來的立委選舉文化。

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台灣第一次有這麼多的公民志工、這麼長的時間，在立委選區內，走上街頭、深入鄰里，進行對話宣講，盤點選區立委在國會的惡行惡狀。24位被罷免人，經過罷免提議、連署、投票，雖然最終慘勝保住席次，但已形同被選民「留校察看」。

罷團等指出，未來這24區的中國國民黨立委連任時所要面對的選區選民，將會有11%~20%的積極公民。積極公民不會只在乎選民服務，積極公民不會被人情左右投票意向，積極公民更在意立委的提案連署與表決紀錄，積極公民會追問立委是服從黨意還是傾聽民意，追問立委是否忠於台灣民主共同體、是否遵守自由民主憲政秩序。這就是台灣民主的深化，也是這波罷免運動的可貴成果。

中台灣的選舉，即便是國會選舉，長年受地方派系、人情動員等因素所影響。而今，台中與南投5選區的選舉人，即將透過罷免活動與罷免投票，重新檢視5位立委在立法院的一言一行。罷團表示，將以積極樂觀的心情，迎向「捍衛台灣，深耕民主，中台灣接棒」的823罷免投票。相信深耕後的中台灣民主，必將不同於過往。

中部5區罷團與台灣經濟民主連合除共同發表聲明，並將於8月2日下午3點在台中市潭水亭舉行記者會，並參與當天由台灣民主防衛聯盟策畫的「台灣自由民主之路：向黨外運動致敬」集會。

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