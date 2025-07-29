南非扈從中國片面更名降等我駐處 我國研議以限制晶片出口反制

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今日表示，外交部與相關部會正在研議祭出限制晶片輸往南非等反制措施。（記者陳逸寬攝）

2025/07/29 12:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府21日在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。外交部亞西及非洲司司長顏嘉良表示，外交部與相關部會正在研議祭出限制晶片輸往南非等反制措施。

顏嘉良今日於外交部例行記者會指出，對於南非政府持續扈從於中國壓力，漠視台斐長久情誼，在今年7月21日以政府公報方式，錯誤援引聯大第2758號決議及所謂一中政策，將我國駐南非代表處及駐開普敦辦事處兩個駐處更名、降等，外交部表達極度遺憾。

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顏嘉良宣布，對於南非政府粗暴行徑，外交部基於維護主權與國家尊嚴立場，正與相關部會研議反制措施，可能措施包括限制晶片輸往南非，外交部嚴正呼籲南非政府儘速與我磋商，目前南非還沒有開始與我展開協商。

針對研議限制出口的晶片，顏嘉良表示，目前還在與相關部會討論，具體措施範圍多大，待進一步與相關部會磋商，也希望南非政府盡快與我們展開協商。

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