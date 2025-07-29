黃國昌鬆口角逐2026新北市長？ 侯友宜：選舉是一時的

對於民眾黨主席黃國昌稱，2026會努力讓自己成為最好的選項。新北市長侯友宜表示，選舉是一時的，「民眾的需要才是我們永遠最好的一個選擇」。（記者賴筱桐攝）

2025/07/29 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕大罷免後各界關注2026縣市長選舉布局，民眾黨主席黃國昌昨（28日）表示，2026年絕對不希望新北市落入民進黨手上，他會好好努力，讓自己成為最好的選項，此番話被解讀鬆口表態參選。新北市長侯友宜表示，選舉是一時的，「民眾的需要才是我們永遠最好的一個選擇」。

針對2026新北市長選戰，黃國昌接受媒體訪問表示，終極目標2028一定要賴清德總統下台，2026絕對不希望新北市落入民進黨手上，自己好好努力，讓自己成為一個最好的選項，未來保持開放態度，彼此好好合作，協調出一組人出來守住新北市，這是他現在努力的方向。

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侯友宜今天出席「新北庇護禮」發表記者會，媒體詢問，對於黃國昌稱「2026讓自己成為最好的選項」的看法，侯說，選舉是一時的，「民眾的需要才是我們永遠最好的選擇」。

話鋒一轉，侯友宜談到，現階段中南部豪大雨帶來災害，他第一時間一一打電話給縣市首長，詢問需不需要幫忙，中央也有要求地方政府，大家一起共同面對。新北市水利局已經在嘉義救災，這才是我們該做的事情，也是現階段人民最需要大家一起團結的力量，幫助民眾度過苦難。

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